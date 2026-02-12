recherche
"Echappées belles" au Maroc avec cheffe Anto à revoir sur France 5 samedi 14 février 2026 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 12 février 2026 150
"Echappées belles" au Maroc avec cheffe Anto à revoir sur France 5 samedi 14 février 2026 (vidéo)

Samedi 14 février 2026 à 21:05, France 5 rediffusera le numéro du magazine "Echappées belles" dans lequel la cheffe Anto nous emmène au Maroc pour une échappée gourmande...

Le Maroc, deuxième destination touristique d’Afrique, ne cesse de s’illustrer pour sa gastronomie.

En juillet 2024, elle a été désignée comme la meilleure au monde dans un vote réalisé par une plateforme qui compte plus de 40 millions d’abonnés. Parmi ses plats emblématiques, on retrouve le couscous et le tajine. Des mets ancestraux berbères bien connus des Français, dont les odeurs et les saveurs font voyager à travers le Maghreb.

Lors de son périple, la cheffe Anto Cocagne se rendra compte que la cuisine marocaine est bien plus riche que cela. Elle reflète une multitude d’influences culturelles et historiques.

Enfin, la cuisine est surtout une affaire de femmes. Les recettes se transmettent de mère en fille depuis des générations. Notre guide fera la connaissance de celles qui se battent au quotidien pour se faire une place et montrer leur talent.

Dernière modification le jeudi, 12 février 2026 11:02
Publié dans Magazines, Documentaires, Samedi
Suivez nous...