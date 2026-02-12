"Chroniques criminelles" : L'affaire Laurent Tarlevé à revoir sur TFX samedi 14 février 2026

Samedi 14 février 2026 à 21:05, TFX vous proposera de voir ou de revoir le numéro du magazine "Chroniques criminelles" sur l'affaire Laurent Tarlevé : « Cocktail mortel pour la St Valentin ».

"Chroniques Criminelles", direction la Mayenne, non loin de Laval.

Ce soir du 13 février 2017, Laurent Tarlevé a tout prévu : avec un peu d’avance, il va fêter la Saint-Valentin avec Sonia, la femme de sa vie. Le cadeau, les roses, les bulles… tout y est ! Mais vers 20h, la soirée bascule : il s’écroule inconscient sur le canapé. Ce qui devait être une soirée romantique se transforme en cauchemar…

Arrivés sur place, les secours sont perplexes. Car le récit de Sonia ne colle pas vraiment avec les constatations médicales…

Alors que s’est-il vraiment passé ? La jeune femme dit-elle toute la vérité ? La réponse dans cette enquête de "Chroniques Criminelles", raconté par Jacques Pradel.

Principaux intervenants :