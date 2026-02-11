"28 minutes" jeudi 12 février 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce jeudi 12 février 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce jeudi 12 février 2026 :

Joann Sfar dessine l'après 7-Octobre, entre Paris, Ramallah et Israël

Le dessinateur, mais aussi écrivain, réalisateur et professeur à l’École des Beaux-Arts, Joann Sfar, publie "Terre de sang. Le temps du désespoir", aux éditions Les Arènes. Ce troisième livre vient clore le cycle commencé avec "Nous vivrons" et "Que faire des Juifs ?", consacrés aux conséquences du 7 octobre 2023. Il explorait la résurgence de l’antisémitisme dans la société française, tout comme sa continuité dans l’histoire mondiale. Avec ce nouvel opus, sous la forme d’une BD reportage, le dessinateur est allé à la rencontre des habitants du Proche-Orient, à Ramallah, Naplouse, Hébron ou encore Jérusalem.

Affaire Epstein : un lent poison pour la démocratie ?

Plus de trois millions de documents déclassifiés, 2000 vidéos et des dizaines de milliers d’images mises à la disposition de tous : l’affaire Epstein a pris une nouvelle dimension le 30 janvier dernier. En novembre 2025, le Congrès américain a approuvé à une large majorité la loi sur la transparence des dossiers Epstein, promulguée, peu après, par Donald Trump. En juillet 2019, Jeffrey Epstein est arrêté et accusé, notamment, de diriger un vaste réseau de prostitution de mineurs. Il meurt en prison quelques semaines plus tard sans jamais avoir été jugé. Aux États-Unis, au Royaume-Uni ou encore en Norvège, la déclassification de ces dossiers révèle des liens entre Jeffrey Epstein et des hauts responsables. En France, l'ancien ministre de la Culture, Jack Lang, a démissionné de la présidence de l’Institut du monde arabe après l’ouverture d’une enquête du Parquet national financier pour ses liens avec le criminel sexuel.

Alors que Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron viennent de remporter l’or olympique en danse sur glace, Xavier Mauduit nous raconte l'histoire de la jeune patineuse Lidwine canonisée par le pape Léon XIII.

Marie Bonnisseau s'intéresse au retrait par l'administration Trump du drapeau arc-en-ciel du Stonewall National Monument, à New York, lieu emblématique de la défense des droits de la communauté LGBTQI+.