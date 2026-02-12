"Bonjour ! Avec vous" vendredi 13 février 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Vendredi 13 février 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire vendredi 13 février 2026 :

Tri des déchets, vous en avez marre ?

Une récente étude montre une démobilisation et un ras-le-bol notamment chez les jeunes. Alors est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ?

Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous

Saint-Valentin : se fait-on arnaquer ?

Entre les restos hors de prix, les bouquets de fleurs, les cadeaux inutiles, se fait-on avoir pour la Saint-Valentin ?

Également au sommaire :