"La grande librairie" mercredi 18 février 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

Mercredi 18 février 2026 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.

Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.

Les invités de l'émission du mercredi 18 février 2026 :



Bernard Werber pour son livre « La Voix de l’arbre » (Albin Michel)

Rose, jeune scientifique déterminée, a suivi son compagnon au cœur de la plus ancienne forêt de France. Il veut lui faire partager son émerveillement et sa passion pour un chêne millénaire d’une rare beauté. Mais le spectacle tourne au drame lorsqu’une lourde branche tombe de l’arbre et tue le jeune homme sur le coup. Accusée du meurtre, traquée par la police, Rose décide de fuir, le temps de prouver son innocence. Dans ce suspense haletant, entre aventure, science et passion, Bernard Werber nous révèle un univers merveilleux et nous reconnecte à l’énergie vitale des forêts.

Gaspard Koenig pour son livre « Aqua » (L’Observatoire)

Gaspard Koenig poursuit son exploration romanesque des éléments. Sur fond de crise de l’eau, Aqua met en scène de manière réaliste et documentée une communauté rurale prise dans des contradictions contemporaines, entre désir d’autonomie, apathie citoyenne, arcanes de la politique locale et tutelle de l’Etat-Providence. Inscrit dans le même terroir qu’Humus et reprenant certains de ses personnages secondaires, le nouveau roman de Gaspard Koenig constitue le second volume d’une ambitieuse tétralogie autour des quatre éléments

Simonetta Greggio pour son livre « Le Souffle de la forêt » (Arthaud)

La romancière nous emmène sur les traces de Simona Gabriela Kossak au cœur de la forêt polonaise. Une biologiste, pionnière, à la vie romanesque qui consacra sa vie au vivant entourée d’animaux sauvages dans sa cabane au cœur d’un parc à Cracovie. Un récit traversé par le vent des futaies et par le souffle de celle qui consacra sa vie au vivant, dans toute sa diversité.

Jean-Yves Jouannais pour son livre « Une Forêt » (Albin Michel)

Pendant les grands procès visant à éradiquer le nazisme dans la vie publique allemande, Jacob Michael Lenz, avocat et capitaine dans l'US Army, est appelé par un tribunal pour une affaire hors du commun. Des mainates, des oiseaux parleurs, nichant dans une forêt de Brême, ont appris à chanter des hymnes nazis et les transmettent à leurs oisillons.

Pauline Peyrade pour son livre « Les Habitantes » (Minuit)

L’histoire se déroule entre la fin du printemps et celle de l’été, dans un hameau et ses alentours, au cœur de collines couvertes de forêts, de champs et de routes. Emily vit seule avec sa chienne Loyse dans la maison héritée de sa grand-mère. C’est là qu’elle a grandi, quand son père est parti fonder une nouvelle famille. Elle y mène une existence en marge, rythmée par les promenades rituelles, les baignades à l’étang, le travail chez Aude dans la ferme voisine. Un jour, des lettres arrivent, lui signifiant la mise en vente imminente de la maison.