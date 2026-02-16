"C dans l'air" lundi 16 février 2026, sommaire et invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce lundi 16 février 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce lundi 16 février 2026, Caroline Roux reçoit le Dr. Valérie Mesnage, neurologue, cofondatrice du collectif "Pour un accompagnement soignant solidaire".

Aujourd'hui, l’Assemblée nationale se penche à nouveau sur la création d’un droit à l’aide à mourir. Un jalon sur le chemin tortueux de cette réforme, que ses partisans souhaitent voir aboutir avant l’été. Une discussion générale aura lieu à partir de 21h30 sur deux propositions de loi, l’une portant sur les soins palliatifs, et l’autre, portée par le député du groupe MoDem Olivier Falorni, sur la fin de vie. Ce dernier s'est dit confiant : « Je n’imagine pas une seconde que le gouvernement, et a fortiori le président de la République, ne prenne toutes les décisions nécessaires en termes d’inscription dans le calendrier parlementaire pour faire en sorte que ce texte soit voté », dit-il, sans exclure que certains puissent être tentés de jouer la stratégie du « pourrissement », faute de « trouver une majorité » à l’Assemblée. Lors de ses vœux du 31 décembre, Emmanuel Macron a fait de la loi sur la fin de vie une de ses trois priorités pour 2026, rappelant son engagement sur le sujet depuis 2022.

Christophe Barbier, éditorialiste politique, conseiller de la rédaction de Franc-Tireur.

Nathalie Mauret, reporter politique pour le Groupe de presse régionale Ebra.

Damien Delseny, rédacteur en chef adjoint en charge du service police-justice du Parisien.

Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion de l'institut de sondages IFOP.

Il s’appelait Quentin Deranque et il est mort samedi soir à Lyon après avoir été passé à tabac. Une enquête pour « coups mortels aggravés » et « violences aggravées » a été ouverte. Le parquet doit tenir une conférence de presse ce lundi après-midi et pourrait faire des annonces, les services de police ayant « recueilli plusieurs témoignages significatifs ». « L’enquête s’oriente à présent vers l’identification des auteurs directs des violences correctionnelles et criminelles », a indiqué le parquet dimanche dans un communiqué, alors que le ministre de l’Intérieur a estimé le soir au 20 heures de France 2 que « manifestement, l’ultragauche » était « à la manœuvre ». Laurent Nunez a également pointé du doigt la possible implication du groupe antifasciste La Jeune Garde. « L’enquête permettra de confirmer ou non s’il s’agissait de militants de la Jeune Garde. Mais les témoignages vont manifestement en ce sens », a-t-il ajouté.

Selon le collectif identitaire Némésis, proche de l’extrême droite, Quentin Deranque aurait été agressé jeudi soir par des militants antifascistes, alors qu’il faisait partie du service d’ordre chargé d’assurer la sécurité de ses militantes qui manifestaient contre une conférence de l’eurodéputée LFI Rima Hassan à Sciences Po Lyon. Il avait été pris en charge en début de soirée par les secours et placé dans le coma, avec un pronostic vital engagé. Il est décédé samedi.

Depuis, la droite et l’extrême droite ont accusé l’ultragauche d’en être responsable. Le Rassemblement national parle de milices d’extrême gauche et réclame leur qualification de terroristes. Dans la foulée, des locaux de campagne LFI ont été vandalisés à Metz et à Lille.

Le président Emmanuel Macron, après avoir lancé samedi un appel « au calme, à la retenue et au respect », a souhaité que soient condamnés « les auteurs de cette ignominie ». Il a également dénoncé dimanche les « expressions antisémites » d’un parti, selon lui « à l’extrême gauche ».

« Tous les récits qui ont été faits dans les heures qui ont suivi n’ont aucun rapport avec la réalité », a déclaré depuis Montpellier le leader des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, qui a également exprimé la « sidération », l’« empathie » et la « compassion » des Insoumis après l’agression du jeune homme. Le député LFI Raphaël Arnault, cofondateur du groupe antifasciste La Jeune Garde, a exprimé samedi « horreur et dégoût » après l’annonce de la mort de l’étudiant, et a dit sur X souhaiter que « toute la lumière soit faite ». Son collaborateur parlementaire, mis en cause par le collectif identitaire Némésis, « dément formellement être responsable de ce drame » et « se retire de ses fonctions » de collaborateur « durant le temps de l’enquête », a déclaré son avocat dans un communiqué. La présidente de l’Assemblée, Yaël Braun-Pivet, a annoncé sur X ce lundi avoir décidé, « à titre conservatoire et sans préjudice des suites de l’enquête judiciaire, de suspendre ses droits d’accès à l’enceinte de l’Assemblée nationale, afin de prévenir les troubles à l’ordre public que sa présence est susceptible de susciter ».

Alors, que s’est-il passé jeudi dernier à Lyon ? Où en est l’enquête sur la mort de Quentin Deranque ? Qu’est-ce que La Jeune Garde, le groupe antifasciste pointé du doigt ? La spirale de la violence est-elle enclenchée ?

