"C à vous" lundi 16 février 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 16 février 2026 294
Lundi 16 février 2026 à 18:55, Anne-Elisabeth Lemoine vous proposera de suivre en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici les invités qui seront reçus ce lundi 16 février 2026 :

18:55 C à vous

Mort de Quentin : « l'ultragauche » pointée du doigt

Jean-Yves Camus, directeur de l’Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean-Jaurès.

Christophe Bourseiller, président de l'Observatoire des extrémismes et des signes émergents.

La France en situation de « crue généralisée » après la tempête Nils

Laurent Romejko, journaliste et présentateur de "Météo à la carte" sur France 3.

Colonel Alexandre Jouassard, porte-parole de la Sécurité civile, chef adjoint du Cogic.

20:00 C à vous, la suite

Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi pour le film “Le rêve américain”, en salle le 18 février.

Vincent Duluc, pour le livre “Le roman de l'Équipe, un siècle de journalisme sportif” aux éditions Stock.

Dans la cuisine de C à vous cette semaine : Albane Auvray, cheffe & co-fondatrice du restaurant “Groot La Tourte” à Paris

Dernière modification le lundi, 16 février 2026 17:07
Suivez nous...