"28 minutes" lundi 16 février 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 16 février 2026 216
Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce lundi 16 février 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce lundi 16 février 2026 :

Le parcours d’un décrocheur scolaire devenu sociologue au CNRS

"C'était pas gagné" est l'une des formules favorites de la mère de Marwan Mohammed pour évoquer la réussite de son fils. “C'était pas gagné”, car l'actuel sociologue, chargé de recherche au CNRS, a d'abord essuyé les échecs scolaires tout au long de sa vie avant d'obtenir un DAEU et de commencer des études en sociologie. "C'était pas gagné ! " est également le titre de son nouvel ouvrage paru aux éditions du Seuil, dans lequel il retrace les étapes clés de son parcours personnel.

L’Inde, un partenaire indispensable pour la France, mais à quel prix ?

Emmanuel Macron sera en Inde du 17 au 19 février pour sa quatrième visite officielle dans le pays. Accompagné d'une trentaine de chefs d'entreprise, un des objectifs du président français est d'approfondir les liens commerciaux avec l’un de ses partenaires majeurs, à l’heure où les marchés des États-Unis et de la Chine se ferment. Sur place, le chef d'État français devrait conclure une commande indienne de 114 avions Rafale : un contrat historique d'une valeur de 33,4 milliards d'euros. Bien que l'Inde n'ait jamais condamné l'invasion russe de l'Ukraine, elle apparaît aujourd'hui comme un allié commercial indispensable. Le 27 janvier, Ursula von der Leyen avait déjà conclu un accord de libre-échange avec le pays.

L’opposant russe Alexeï Navalny a été empoisonné par le régime russe dans sa cellule. Xavier Mauduit nous explique comment le poison a toujours été une arme pour les Russes.

Le sort des "bodega cats" divise les riverains et les associations de défense des animaux de New York. Marjorie Adelson nous raconte pourquoi.

Dernière modification le lundi, 16 février 2026 16:23
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Lundi
