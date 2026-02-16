"C ce soir" lundi 16 février 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Lundi 16 février 2026 à 22:40 sur France 5, Karim Rissouli présentera un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème et invités du lundi 16 février 2026 :

Mort de Quentin • Quelle responsabilité politique ?

Pour en débattre, Karim Rissouli reçoit :

Christophe Bourseiller, journaliste.

Eugenie Bastie, journaliste au Figaro.

Pablo Pillaud-Vivien, Rédacteur en chef de la revue Regards.

Abdel Mestre, chef adjoint du service politique du Monde.

Jean-François Colosimo, essayiste.