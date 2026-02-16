"Les maternelles XXL" mardi 17 février 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire mardi 17 février 2026 :
- J’ai pu rencontrer notre fils avant de lui dire adieu…
Également au sommaire :
- Les nouveau-nés, aussi, aiment lire
- Comprendre les différentes toux de l’enfant
- Un film à hauteur d’enfants de maternelle
- Les Apprentis d’Auteuil pâtissent avec Nina Métayer
- Mon enfant régresse : c’est normal ?
- Quand le divorce est une fête !
- Ma fille a un amoureux…
- Joséphine Draï, son enfance, sa parentalité…