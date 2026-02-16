recherche
"Les maternelles XXL" mardi 17 février 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 16 février 2026
"Les maternelles XXL" mardi 17 février 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

Mardi 17 février 2026 à 09:30, retrouvez Marie Portolano et Houssem Loussaief pour un nouveau numéro des "Maternelles XXL" sur France 5. En voici le sommaire et les invités.

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.

Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.

Au sommaire mardi 17 février 2026 :

  • J’ai pu rencontrer notre fils avant de lui dire adieu…

Également au sommaire :

  • Les nouveau-nés, aussi, aiment lire
  • Comprendre les différentes toux de l’enfant
  • Un film à hauteur d’enfants de maternelle
  • Les Apprentis d’Auteuil pâtissent avec Nina Métayer
  • Mon enfant régresse : c’est normal ?
  • Quand le divorce est une fête !
  • Ma fille a un amoureux…
  • Joséphine Draï, son enfance, sa parentalité…
Dernière modification le lundi, 16 février 2026 20:42
Suivez nous...