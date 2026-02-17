"C dans l'air" mardi 17 février 2026, sommaire et invités reçus sur France 5

Ce mardi 17 février 2026 à 17:30, France 5 vous proposera un nouveau numéro du magazine “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Laurent Valdiguie, journaliste d’investigation à Marianne.

Audrey Goutard, grand reporter à France Télévisions, spécialiste des faits de société.

Caroline Vigoureux, journaliste en charge des questions de société à la Tribune Dimanche.

Nicole Bacharan, historienne et politologue, spécialiste des États-Unis, éditorialiste à Ouest France.

Le thème de l'émission :

Le séisme Epstein n'en finit plus de produire ses répliques en France. Lundi, des perquisitions ont été menées dans plusieurs lieux, dont l’Institut du monde arabe (IMA), à Paris, dans le cadre de l’enquête visant Jack Lang pour ses liens financiers présumés avec Jeffrey Epstein. Le Parquet national financier (PNF) a ouvert, le 6 février, une enquête pour soupçons de « blanchiment de fraude fiscale aggravée » visant l’ex-ministre et sa fille, Caroline Lang.

Parallèlement, la justice a désigné plusieurs magistrats référents pour repérer « d’éventuelles infractions liées à des ressortissants français » dans cette affaire tentaculaire Epstein. En pratique, ils vont passer au crible les millions de documents diffusés par la justice américaine mi-janvier, en coordination avec le PNF. Au-delà de ce travail sur ces archives, le parquet de Paris a été saisi de plusieurs affaires distinctes impliquant des ressortissants français.

D’abord, celle concernant le diplomate Fabrice Aidan, après un signalement du ministère des Affaires étrangères à la suite des révélations de Mediapart et Radio France. Celui qui était conseiller à la représentation permanente de la France à l’ONU avait été soupçonné, en 2013 – via une enquête du FBI – d’avoir consulté des fichiers pédopornographiques. Le diplomate avait alors dû quitter son poste à l’ONU et les États-Unis pour revenir en France, où il a poursuivi sa carrière.

La Cellule investigation de Radio France a révélé hier que le diplomate, dont le nom est cité à de nombreuses reprises dans les « Epstein Files », a par la suite fait l’objet d’une enquête classée sans suite en France pour d’autres faits à caractère pédocriminel. En 2020, alors qu'il était conseiller au cabinet d'Audrey Azoulay, directrice générale à l'UNESCO, Fabrice Aidan a été ciblé par une enquête de la Brigade de protection des mineurs de la Préfecture de police de Paris pour « tentative de corruption de mineur ». La procédure a abouti à un classement sans suite la même année.

Le parquet de Paris a également reçu une plainte, déposée par la Suédoise Ebba Karlson, à l’encontre de Daniel Siad, proche de Jeffrey Epstein, qu’elle accuse de viol en 1990. Elle a reconnu son agresseur présumé à l’occasion de la publication des documents du financier américain.

Une autre plainte, portant sur des faits de harcèlement sexuel qui auraient été commis en 2016, a été déposée à l’encontre du chef d’orchestre Frédéric Chaslin, également mentionné dans les « Epstein Files ». Cette procédure est en cours de réception et d’analyse par les magistrats.

Enfin, la justice française a décidé une « réanalyse intégrale » du dossier de l’ex-agent de mannequins Jean-Luc Brunel, qui s’est suicidé en prison en février 2022. Il était alors incarcéré depuis un peu plus d’un an, mis en examen pour viol à la suite d’une première plainte en 2019, lorsque le scandale Epstein a éclaté. Lors de l’enquête de police, dix femmes ont mis en cause Jean-Luc Brunel pour des faits de viol, notamment sur mineure. À sa mort, l’action publique s’était éteinte. L’une de ses victimes présumées, Thysia Huisman, a accepté de témoigner au micro de #cdanslair.

