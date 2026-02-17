"28 minutes" mardi 17 février 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mardi 17 février 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce mardi 17 février 2026 :



Arundhati Roy : dans l'ombre de sa mère, le portrait d'une Inde fracturée

"En Inde, il est plus dangereux d’être une femme qu’une vache". C’est le constat que l’autrice Arundhati Roy dresse dans son dernier roman “Mon refuge et mon orage”, paru aux éditions Gallimard. Dans ce récit, elle mêle sa propre histoire à celle de sa mère pour qui elle ressent autant d’admiration que d’aversion. Mary Roy, icône féministe en Inde, a longtemps maltraité ses enfants ce qui poussera Arundhati à quitter le domicile familial à 16 ans.

Mort de Quentin Deranque : y a-t-il une recrudescence de la violence politique en France ?

Samedi 14 février, Quentin Deranque, un militant d’extrême droite, est mort, deux jours après une violente agression en marge d’une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan à Sciences Po Lyon. Des hommes venus aider le collectif identitaire Némésis, qui protestaient contre la conférence, ont été pris à partie “par un groupe d’une vingtaine d’individus”, a expliqué Thierry Dran, le procureur de Lyon, le 16 février. Une enquête a été ouverte pour “homicide volontaire” suite au décès du jeune homme. Cinq suspects auraient été identifiés, certains fichés S en raison de leur appartenance au mouvement antifasciste Nouvelle Garde (cofondé par Raphaël Arnault, député La France insoumise), selon des informations de France Télévisions. Le procureur n’a pour l’heure pas confirmé l’implication de militants antifascistes et aucune interpellation n’a eu lieu.

Xavier Mauduit revient sur l’histoire de jeux de construction destinés à la famille royale alors que Tom van der Bruggen, le créateur des jouets Kapla, est mort.

Marjorie Adelson s’intéresse au "Pikachu Illustrator", la carte Pokémon la plus chère du monde vendue à plus de 16 millions de dollars.