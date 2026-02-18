"Enquête d'action" en immersion dans le quotidien sous tension des policiers de Montargis, vendredi 20 février 2026 sur W9

Vendredi 20 février 2026 à 21:25, Marie-Ange Casalta présentera sur W9 un numéro inédit du magazine "Enquête d'action" qui propose une immersion dans le quotidien sous tension des policiers de Montargis.

Alors qu’ils interpellent un dealer de crack, Damien et Christophe, policiers à Montargis, n’en reviennent pas. Car en plus de la drogue, ils retrouvent sur lui des munitions. D’où viennent ces cartouches : vol, trafic ou règlement de comptes ? Dans cette commune située dans le département du Loiret, à 120 kilomètres au sud de Paris, c’est du jamais vu !

Méfiez-vous de son surnom bucolique, la « Venise du Gâtinais » : à Montargis, le travail ne manque jamais ! En 2024, les forces de l’ordre sont intervenues sur 1 500 crimes et délits, un niveau très élevé pour une ville de 15 000 habitants. Le mot d’ordre des équipages de Police Secours est clair : agir vite pour éviter que la situation ne dégénère.

Nouvelle alerte, au domicile d’un retraité totalement désemparé : un ex-détenu, tout juste sorti de prison, aurait emménagé de force chez lui ! Au moment de déloger ce squatteur sans foi ni loi, la tension monte. L’homme prétend avoir été invité. La victime, terrifiée, se mure dans le silence : craint-elle des représailles ?

En France, seuls 7 à 8 % des vols sans violence sont élucidés. Coup de chance pour Laurianne et Gildas : une jeune femme vient de reconnaître son vélo dernier cri, dérobé la veille ! Le suspect se balade sans vergogne avec son butin dans le quartier… mais pour le tandem de policiers, intervenir dans un quartier sensible est toujours une affaire délicate.