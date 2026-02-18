"C ce soir" mercredi 18 février 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mercredi 18 février 2026 à 22:40 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mercredi 18 février 2026 :

Mort de Quentin Deranque • La spirale de la violence ?

Pour en débattre, Karim Rissouli reçoit :

Natacha Polony, directrice de la revue l’Audace!

Alexandre Devecchio, rédacteur en chef du service débats du Figaro.

Catherine Tricot, directrice de la revue Regards.

Marc Crépon, philosophe.

Rémi Lefebvre, professeur de sciences politiques.