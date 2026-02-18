"Les maternelles XXL" jeudi 19 février 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire jeudi 19 février 2026 :
- Mon merveilleux accouchement par le siège !
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Une expo réservée aux tout-petits
- Spasme du sanglot : savoir réagir
- Comment être un grand-parent cool ?
- Aux côtés des puéricultrices de la maternité
- Champions, les bébés nageurs !
- La dernière folie des ados sur TikTok
- Youpi, mes filles partent chez les grands-parents !
- Les confidences d’une enfant de la balle