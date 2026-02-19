"Echappées belles" : Le charme d'un hiver en Corse, samedi 21 février 2026 sur France 5 (vidéo)

Samedi 21 février 2026 à 21:05, France 5 rediffusera le numéro du magazine "Echappées belles" dans lequel Ismaël Khelifa vous emmène en Corse à la découverte en plein hiver d'une île au cœur battant, loin des foules estivales.

C'est la saison où la véritable âme corse se révèle, entre traditions préservées et moments de convivialité partagée. C’est la période idéale pour apprécier le véritable art de vivre corse, rythmé par les traditions ancestrales telles que la fabrication du Brocciu ou encore l’affinage de la charcuterie locale, véritables symboles de l’authenticité de l'île. Les Corses se réapproprient alors leur territoire, renouant avec leurs racines dans le partage et la transmission des coutumes, où chant polyphonique, macagna – cet art de la taquinerie – et repas partagés à la lueur des feux de bois tiennent une place centrale.

À travers ses paysages sauvages, entre montagnes enneigées et vallées pittoresques, l'île mérite d'être connue pour ses panoramas éblouissants de charme brut. Elle vous dévoile ses secrets les mieux gardés, où chaque rencontre, chaque village, chaque sentier semble vous raconter une histoire profonde et chaleureuse.

C'est aussi le moment idéal pour prendre part à des activités de plein air dans une nature préservée : randonnées en montagne, raquettes, ski, cueillette ou exploration des petits ports de pêche. L'île, bien que plus calme en hiver, n'en reste pas moins vivante et dynamique. Les chants s'élèvent, les histoires se racontent et les traditions se perpétuent, toujours dans cette harmonie parfaite entre l'homme et la nature.

On pourrait croire que la Corse s’éteint en hiver, alors que la lumière corse ne s’éteint jamais, et à bien des égards, elle se réveille. C’est aussi la saison où les Corses se réapproprient pleinement leur île, loin de l’effervescence estivale, renouant avec leurs traditions, leurs villages, et leur identité profonde.

Plongez dans la Corse hors des sentiers battus, découvrez les passions des insulaires pour leur terre et leurs traditions, et explorez la beauté de cette île sauvage, préservée du tumulte, où l’hiver offre une facette plus méconnue de son âme.

Montez le son et appréciez la beauté de ces chants corses...