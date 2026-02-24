recherche
"Ça commence aujourd'hui" mardi 24 février 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mardi 24 février 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Grâce à un proche, ils sont encore en vie !

Des histoires vraies, bouleversantes, où un proche a fait la différence entre la vie et l’irréparable. Des destins suspendus… sauvés par l’amour, l’instinct et le courage.

15:05 Familles recomposées : comment trouver l'harmonie ?

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau de “Ça commence aujourd’hui” des invitées venues témoigner des difficultés pouvant être rencontrées au sein des familles recomposées.

Cindy vient chercher de l’aide dans l’émission. Elle est au bord de la rupture avec son conjoint car sa fille de 13 ans, qui dort toujours avec elle, refuse qu’ils forment une famille recomposée.

Durant plusieurs années, Caroline a été rejetée par son beau-fils Gianni qui craignait de blesser sa maman en aimant aussi sa belle-mère. Ensemble, elles ont trouvé une solution pour aider Gianni à comprendre qu’il pouvait aimer tout le monde.

Après son remariage, les enfants d’Aurore lui ont fait comprendre qu’ils ressentaient une différence de traitement entre eux et l’enfant qu’elle venait d’avoir avec son nouveau mari. Aurore pense avoir longtemps été dans le déni de l’ambiance qui régnait à la maison et qui a fini par avoir raison de son couple.

