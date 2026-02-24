"Envoyé Spécial" jeudi 26 février 2026 sur France 2, sommaire du magazine

Jeudi 26 février 2026 à 21:10, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Envoyé Spécial". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Sommaire du jeudi 26 février 2026 :

Pouponnière : placés dès le berceau

Des nourrissons retirés à leurs parents dès la maternité, des bébés placés en urgence, car chez eux ils étaient en danger…

Une équipe d’Envoyé Spécial a pu exceptionnellement suivre le parcours de très jeunes enfants séparés de leurs familles pour des raisons de maltraitance.

Une immersion pendant plusieurs mois, au cœur d’une pouponnière de l’Aide sociale à l’enfance à Lille, où vivent sous protection des enfants âgés de 0 à 3 ans, placés par décision judiciaire.

Parmi eux, Hamza, arrivé directement de l'hôpital à un mois et demi, encore emmitouflé dans la couverture de ses premiers jours. Thiago, lui, a été retrouvé au milieu de détritus. Âgé d’un an et demi, le petit garçon souffre déjà de dépression.

Le reportage suit également les espoirs de Romy, bientôt quatre ans. La petite fille, en proie à des crises de tristesse, n'espère qu’une chose, pouvoir enfin rentrer chez elle.

Le reportage met enfin en lumière le travail des équipes : éducateurs, puéricultrices — lorsque l’attachement, la sécurité et le sentiment d’exister ont fait défaut dans les premières années de vie des enfants. Ici, chaque geste compte : une parole posée, un album de vie remis à l’enfant qui s’en va, pour que son passage à la pouponnière ne soit pas « une année sans rien ».

Un reportage d'Isabelle Sabourault, Simon Fichet, Benjamine Jeunehomme, Mikael Bozo.

Freinages fantômes : quand votre voiture pile sans raison

Depuis plusieurs mois, les témoignages d’automobilistes victimes de « freinages fantômes » se multiplient. Le scénario est toujours le même : sur autoroute ou voie rapide, des voitures souvent neuves pilent brutalement, sans raison, provoquant d’énormes frayeurs et déjà au moins un mort. Toutes les marques semblent concernées et la plupart des modèles, des plus low-cost aux berlines haut de gamme. Les expertises techniques ne donnent rien. Le mystère est complet.

Face à l’embarras des experts et au silence des constructeurs, ces automobilistes parfois traités de fous ont lancé un collectif regroupant déjà 1200 personnes victimes de dysfonctionnements similaires. Le nouveau dispositif de freinage d’urgence, obligatoire sur tous les véhicules neufs depuis 2022, serait-il en cause ? Problème météo ? Mauvais calibrage ? Bug électronique ? Est-ce un nouveau scandale en devenir ?

Aux États-Unis, des enquêtes ont déjà été ouvertes sur 3 millions de Tesla pour des problèmes électroniques. En France, le ministère des transports vient lui aussi de lancer une enquête. Derrière ces affaires, c’est l’automatisation croissante et la multiplication des aides à la conduite qui sont en question.

De plus en plus bardées d’électroniques, de plus en plus intelligentes, nos voitures sont-elles vraiment à l'abri des bugs ? L’innovation va-t-elle parfois trop vite au détriment de la sécurité ?

Un reportage de Bertrand Bolzinger, Mathilde Liotard,Pablo Rey, Bertrand Rubé, Mathis Lefert et Vincent Gobert - Cartel presse.

ICE déchire l’Amérique

Ces citoyens américains patrouillent dans les rues, armés de fusils d’assaut et disent vouloir défier la police de l’immigration. À Philadelphie, les militants anti ICE ne se contentent plus de manifester pacifiquement. Armes à la main, ils disent vouloir protéger les immigrants et pensent être à la veille d’une nouvelle guerre civile.

Au cœur de cette Amérique plus fracturée que jamais, Envoyé Spécial a aussi suivi Angela, dont l’histoire a ému toute la ville de Philadelphie. Son mari Carlos, aux États-Unis depuis près de 30 ans, est détenu par ICE et risque d’être expulsé au Mexique à tout moment. La journaliste du magazine a pu pénétrer dans un des plus grands centres de détention du pays, pour rencontrer ce clandestin.

Un reportage de Lila Bellili, Justine Weyl et Xavier Puyperoux.