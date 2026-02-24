"Complément d'enquête" sur la chaîne de magasins Action, jeudi 26 février 2026 sur France 2 (vidéo)

Jeudi 26 février 2026 à 23:00 sur France 2, le magazine "Complément d'enquête" présenté par Tristan Waleckx aura pour thème « Action : toujours moins cher mais à quel prix ? ».

Avec près de 850 magasins en France, Action est devenu l’enseigne préférée de nos concitoyens. En une décennie, le discounter néerlandais s’est imposé dans l’hexagone. En cette période d’inflation, ses prix très serrés attirent toujours plus de clients. L’an dernier le chiffre d’affaires du groupe en Europe a augmenté de près de 30% dépassant les 11 milliards d’euros.

Les équipes de Complément d'enquête ont découvert comment l’enseigne négocie avec ses fournisseurs pour obtenir les prix les plus bas possible, au détriment parfois de la qualité et de la sécurité des produits. 10 jouets ont été testés. Certains ne seraient pas conformes. L’enseigne, quant à elle, reconnaît avoir retiré de ses rayons 28 articles jugés dangereux depuis 2021.

De la réception des produits dans ses entrepôts à la mise en rayon en magasin, Action s’appuie sur une organisation millimétrée où chaque seconde compte.

Cette traque permanente des coûts n’est parfois, pas sans conséquence sur les 19000 salariés français. Selon des documents internes que Complément d’enquête s’est procurés, le turnover dans certaines régions atteindrait un niveau très élevé, de 70% à 80%, et le nombre de maladies professionnelles et d’accidents du travail serait en augmentation.

Des fans qui font la promotion des produits sur les réseaux sociaux aux usines en Chine, en passant par le siège du groupe aux Pays-Bas, Complément d’enquête sur les ressorts d’un succès.

Une enquête de Nathalie Gros, Blanche Lacroix et Vincent Buchy pour Capa Presse.