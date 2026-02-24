"28 minutes" mardi 24 février 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mardi 24 février 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Renaud Dély s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce mardi 24 février 2026 :



"The Last Ship " : Sting transforme ses origines ouvrières en comédie musicale

Des millions d'albums vendus, des tournées historiques en solo et avec son ancien groupe The Police, Sting est une icône de la musique. Mais avant de connaître la gloire, le chanteur britannique a eu plusieurs vies : conducteur de bus, ouvrier, instituteur, entraîneur de football, ou encore livreur. En 2015, il a créé la comédie musicale, "The Last Ship", en hommage aux ouvriers de son pays. Jusqu'au 8 mars 2026, à la Seine musicale de Boulogne-Billancourt, il revisite son spectacle en y incarnant le contremaître d'un chantier naval qui s’apprête à fermer.

Droits de douane américains : grand flou et chaos tarifaire mondial ?

Des nouveaux droits de douanes de 10 %, appliqués sur les produits importés aux États-Unis, sont entrés en vigueur le 24 février sur décision de Donald Trump. Pour les 150 jours prochains, cette surtaxe devrait rester à ce niveau, bien que le président américain souhaite déjà les augmenter à 15 %. Le 20 février, la Cour suprême américaine a déclaré que les droits de douanes dits "réciproques", imposés par Donald Trump depuis avril 2025 à plusieurs pays, sont illégaux. Pour contourner la Cour suprême, le chef d'État américain s'est appuyé sur une loi de 1974, le Trade Act, une surtaxe mise en place en cas d'urgence liée à un déficit de la balance des paiements. Mais, elle ne s'applique pas à certains secteurs, comme celui du cuivre ou de l'automobile, dont les taxes restent inchangées. Les produits canadiens et mexicains importés aux États-Unis ne sont également pas concernés.

Au Mexique, le cartel de Jalisco sème le chaos après l’élimination de son chef, "El Mencho". Théophile Cossa nous explique le fonctionnement de ce cartel.

Marie Bonnisseau s'intéresse à la première route musicale indienne, construite à Bombay, qui engendre la colère des riverains.