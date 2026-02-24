"C ce soir" mardi 24 février 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 24 février 2026 à 22:10 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mardi 17 février 2026 :

Agriculture • Le spleen des paysans

Le débat sur le financement de l’effort de guerre qui s’installe chaque jour un peu plus… “Le moment exige des décisions sans précédent depuis bien des décennies” disait Emmanuel Macron à la télévision il y a 15 jours… oui, mais quelles décisions ?

Faut-il sacrifier notre modèle social pour financer la guerre ? Faut-il travailler plus et plus longtemps pour se réarmer comme le disent les uns ou taxer plus les ultra-riches comme le demandent les autres ?

Karim Rissouli va en débattre ce mardi 24 février avec ses invités :

Jérôme Bayle, éleveur de vaches à Montesquieu-Volvestre, en Haute-Garonne.

Julien Denormandie, ingénieur agronome, ancien ministre de l’Agriculture.

Isabelle Saporta, éditorialiste à RTL.

Margot Megis, exploitante individuelle à Roumoules, dans les Alpes-de-Haute-Provence, membre du Conseil d'administration des Jeunes Agriculteurs.

François Purseigle, ingénieur en agriculture, docteur en sociologie et directeur d’Agro Toulouse.

Amélie Jolivel, vétérinaire rurale à Châteaubriant, documentaire "Véto de campagne" (disponible sur france.tv)