"Bonjour ! Avec vous" mercredi 25 février 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Mercredi 25 février 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire mercredi 25 février 2026 :

Abbatre plus de loups ?

Le gouvernement vient de signer un décret pour autoriser à abattre plus de loups, pour protéger les troupeaux, au grand dam des associations qui veulent préserver le loup. Alors, à votre avis, ces abattages c’est nécessaire ou scandaleux ?

Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous

Les jeux de société

Vendredi s’ouvre le plus grand festival de jeux de société au monde à Cannes. Une filière qui cartonne surtout sur les adultes. Alors sommes-nous tous de grands gamins ?