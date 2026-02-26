recherche
"Ça commence aujourd'hui" jeudi 26 février 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Par Jean-Marc VERDREL
Publié jeudi 26 février 2026
Ce jeudi 26 février 2026 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Ils ont décidé de fonder une famille qui ne ressemble à aucune autre !

Ils ont décidé de bousculer les habitudes… et de réinventer les règles. Ces parents racontent leur histoire, leurs défis, leurs doutes… mais surtout leur bonheur.

15:05 Familles recomposées : ce beau-parent qui a bouleversé leur vie !

Camille, Marine, Valentin et Anastasia ont grandi au sein d'une famille recomposée et même si ce n'était pas gagné d'avance, ils ont créé un lien très fort avec ce beau-père ou cette belle-mère qui les a élevés comme leur propre enfant.

Ils sont venus raconter à Faustine Bollaert comment cet homme ou cette femme est devenu au fil du temps un repère, un pilier au milieu d'une enfance parfois chaotique. La famille ne se limite pas aux liens du sang.

Élevée par son beau-père, Camille souhaite aujourd’hui qu’il puisse officiellement l’adopter et devenir ainsi le grand-père de son jeune fils.

Marine et Valentin ont tous deux grandi dans l’amour reçu de leur beau-père Bruno et nous racontent comment il en est arrivé à les adopter.

Anastasia a été maternée comme sa propre fille par Béatrice, la seconde épouse aujourd’hui divorcée de son père. Elle garde de merveilleux souvenirs de l’amour reçu, qui a fait d’elle la mère et la belle-mère qu’elle est devenue. Elle aura l’occasion de lui raconter tout cela en direct sur le plateau, car Béatrice lui a fait la surprise de sa présence.

Dernière modification le jeudi, 26 février 2026 10:15
Publié dans Magazines, Jeudi
Suivez nous...