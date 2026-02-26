"Echappées belles" en Thaïlande avec Chef Anto samedi 28 février 2026 sur France 5 (vidéo)

Samedi 28 février 2026 à 21:05, France 5 diffusera un numéro inédit du magazine "Échappées belles" dans lequel Anto Cocagne vous propose une virée gourmande en Thaïlande.

Entre marchés flottants, échoppes de rue et tables étoilées, cette émission explore la Thaïlande à travers sa gastronomie, véritable miroir de son identité et de son histoire.

« Chef Anto » part à la rencontre de celles et ceux qui font vivre cette cuisine d’une grande richesse et mondialement reconnue.

Sur les marchés de Bangkok, la street food incarne la vitalité du pays : une cuisine populaire, inventive et ouverte sur le monde.

De la pêche artisanale de Koh Mook à la culture d’algues dans les mangroves du sud, la gastronomie devient aussi un levier de développement durable et social.

Dans les montagnes du nord, le thé se déguste et se cuisine, symbole d’un lien profond entre nature et savoir-faire.

À travers ce périple, Anto Cocagne découvre une Thaïlande généreuse et contrastée, où chaque met et chaque saveur racontent quelque chose du pays…

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Echappées belles - Week-end à Dijon".