recherche
Magazines

"Echappées belles" en Thaïlande avec Chef Anto samedi 28 février 2026 sur France 5 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 26 février 2026 200
"Echappées belles" en Thaïlande avec Chef Anto samedi 28 février 2026 sur France 5 (vidéo)

Samedi 28 février 2026 à 21:05, France 5 diffusera un numéro inédit du magazine "Échappées belles" dans lequel Anto Cocagne vous propose une virée gourmande en Thaïlande.

Entre marchés flottants, échoppes de rue et tables étoilées, cette émission explore la Thaïlande à travers sa gastronomie, véritable miroir de son identité et de son histoire.

« Chef Anto » part à la rencontre de celles et ceux qui font vivre cette cuisine d’une grande richesse et mondialement reconnue.

Sur les marchés de Bangkok, la street food incarne la vitalité du pays : une cuisine populaire, inventive et ouverte sur le monde.

De la pêche artisanale de Koh Mook à la culture d’algues dans les mangroves du sud, la gastronomie devient aussi un levier de développement durable et social.

Dans les montagnes du nord, le thé se déguste et se cuisine, symbole d’un lien profond entre nature et savoir-faire.

À travers ce périple, Anto Cocagne découvre une Thaïlande généreuse et contrastée, où chaque met et chaque saveur racontent quelque chose du pays…

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Echappées belles - Week-end à Dijon".

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Seuls face à l'Alaska&quot; saison 14, le 12ème épisode diffusé samedi 28 février 2026 sur RMC Découverte

"Seuls face à l'Alaska" saison 14, le 12ème épisode diffusé samedi 28 février 2026 sur RMC Découverte

26 février 2026 - 13:29

Sur le même thème...

&quot;Chroniques criminelles&quot; sur l'affaire Guy Lecomte, samedi 28 février 2026 sur TFX

"Chroniques criminelles" sur l'affaire Guy Lecomte, samedi 28 février 2026 sur TFX

26 février 2026 - 12:39

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; en Thaïlande avec Chef Anto samedi 28 février 2026 sur France 5 (vidéo)

"Echappées belles" en Thaïlande avec Chef Anto samedi 28 février 2026 …

26 février 2026 - 11:50 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...