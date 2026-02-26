"Chroniques criminelles" sur l'affaire Guy Lecomte, samedi 28 février 2026 sur TFX

27 septembre 2019, au cœur des Landes. David est inquiet : son compagnon, Guy Lecomte, n'a plus donné signe de vie depuis 48h. Il implore les gendarmes de se rendre à son domicile pour s'assurer que tout va bien. Mais lorsque ces derniers pénètrent chez le quinquagénaire, ils découvrent l'horreur : Guy git dans une mare de sang, et tout indique que son agresseur s'est acharné sur lui.
Qui pouvait lui en vouloir à ce point ? Et, pourquoi une telle violence ?
Les enquêteurs ne le savent pas encore, mais ils vont plonger au cœur d'un terrible drame familial et remonter le fil d'une vengeance tout droit surgie du passé.
"Le père, le fils et l'ami meurtrier" un nouveau document de Chroniques Criminelles, raconté par Jacques Pradel.
Principaux intervenants :
- Xavier Beneroso : journaliste spécialiste des faits divers
- Xavier Sénécal : chroniqueur judiciaire
- Alexandre Novion : avocat des parties civiles
- Stéphane Lempereur : avocat des parties civiles
- Marc Lecomte : frère de Guy Lecomte
- Nicole Papin : sœur de Guy Lecomte
- Jocelyne Lafont : voisine de Guy Lecomte
- Anthony Lecomte : neveu et filleul de Guy Lecomte
- Julien Plouton : avocat de la défense