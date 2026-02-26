recherche
Magazines

"Chroniques criminelles" sur l'affaire Guy Lecomte, samedi 28 février 2026 sur TFX

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 26 février 2026 173
"Chroniques criminelles" sur l'affaire Guy Lecomte, samedi 28 février 2026 sur TFX

Samedi 28 février 2026 à 21:10, TFX diffusera un numéro inédit du magazine "Chroniques criminelles" qui reviendra sur l'affaire Guy Lecomte marquée par une enquête particulièrement longue et un mobile singulier lié à une vengeance amicale.

27 septembre 2019, au cœur des Landes. David est inquiet : son compagnon, Guy Lecomte, n'a plus donné signe de vie depuis 48h. Il implore les gendarmes de se rendre à son domicile pour s'assurer que tout va bien. Mais lorsque ces derniers pénètrent chez le quinquagénaire, ils découvrent l'horreur : Guy git dans une mare de sang, et tout indique que son agresseur s'est acharné sur lui.

Qui pouvait lui en vouloir à ce point ? Et, pourquoi une telle violence ?

Les enquêteurs ne le savent pas encore, mais ils vont plonger au cœur d'un terrible drame familial et remonter le fil d'une vengeance tout droit surgie du passé.

"Le père, le fils et l'ami meurtrier" un nouveau document de Chroniques Criminelles, raconté par Jacques Pradel.

Principaux intervenants :

  • Xavier Beneroso : journaliste spécialiste des faits divers
  • Xavier Sénécal : chroniqueur judiciaire
  • Alexandre Novion : avocat des parties civiles
  • Stéphane Lempereur : avocat des parties civiles
  • Marc Lecomte : frère de Guy Lecomte
  • Nicole Papin : sœur de Guy Lecomte
  • Jocelyne Lafont : voisine de Guy Lecomte
  • Anthony Lecomte : neveu et filleul de Guy Lecomte
  • Julien Plouton : avocat de la défense
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Documentaires, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Seuls face à l'Alaska&quot; saison 14, le 12ème épisode diffusé samedi 28 février 2026 sur RMC Découverte

"Seuls face à l'Alaska" saison 14, le 12ème épisode diffusé samedi 28 février 2026 sur RMC Découverte

26 février 2026 - 13:29

Sur le même thème...

&quot;Echappées belles&quot; en Thaïlande avec Chef Anto samedi 28 février 2026 sur France 5 (vidéo)

"Echappées belles" en Thaïlande avec Chef Anto samedi 28 février 2026 sur France 5 (vidéo)

26 février 2026 - 11:50

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; en Thaïlande avec Chef Anto samedi 28 février 2026 sur France 5 (vidéo)

"Echappées belles" en Thaïlande avec Chef Anto samedi 28 février 2026 …

26 février 2026 - 11:50 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...