"Chroniques criminelles" sur l'affaire Guy Lecomte, samedi 28 février 2026 sur TFX

Samedi 28 février 2026 à 21:10, TFX diffusera un numéro inédit du magazine "Chroniques criminelles" qui reviendra sur l'affaire Guy Lecomte marquée par une enquête particulièrement longue et un mobile singulier lié à une vengeance amicale.

27 septembre 2019, au cœur des Landes. David est inquiet : son compagnon, Guy Lecomte, n'a plus donné signe de vie depuis 48h. Il implore les gendarmes de se rendre à son domicile pour s'assurer que tout va bien. Mais lorsque ces derniers pénètrent chez le quinquagénaire, ils découvrent l'horreur : Guy git dans une mare de sang, et tout indique que son agresseur s'est acharné sur lui.

Qui pouvait lui en vouloir à ce point ? Et, pourquoi une telle violence ?

Les enquêteurs ne le savent pas encore, mais ils vont plonger au cœur d'un terrible drame familial et remonter le fil d'une vengeance tout droit surgie du passé.

"Le père, le fils et l'ami meurtrier" un nouveau document de Chroniques Criminelles, raconté par Jacques Pradel.

Principaux intervenants :