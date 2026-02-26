recherche
"C dans l'air" jeudi 26 février 2026, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Par Jean-Marc VERDREL
Publié jeudi 26 février 2026
Aurélie Casse vous donne rendez-vous ce jeudi 26 février 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Aurélie Casse reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce jeudi 26 février 2026, Aurélie Casse reçoit Richard Malka, avocat et essayiste, auteur de "Passion antisémite".

17:45 "C dans l'air"

Les experts invités : 

Romuald Sciora, politologue, essayiste, spécialiste des relations internationales et de la politique américaine.

Valérie Cantié, journaliste à l’agence de vérification de Radio France.

Anne-Elisabeth Moutet, éditorialiste pour The Daily Telegraph.

Philip Turle, journaliste britannique, chroniqueur international à France 24.

Le thème de l'émission :

Affaire Epstein : que savaient les Clinton ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.

Dernière modification le jeudi, 26 février 2026 15:48
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Jeudi
Suivez nous...