"28 minutes" jeudi 26 février 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce jeudi 26 février 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Renaud Dély s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce jeudi 26 février 2026 :



La primatologue qui dévoile les secrets des chimpanzés

À quel point l’être humain est-il proche des chimpanzés ? La primatologue, vétérinaire et spécialiste d’écologie comportementale et de zoopharmacognosie Sabrina Krief tente de répondre à cette question. Depuis plus de vingt-cinq ans, elle observe ces hominidés dans la forêt de Kibale, en Ouganda. Elle publie “Infiniment proches”, aux éditions Grasset : un récit choral où les chimpanzés dévoilent une humanité capable d’humour, d’invention et d'empathie.

Programme nucléaire : les États-Unis sont-ils prêts à frapper l’Iran ?

La pression s’accentue sur Téhéran alors que l’Iran et les États-Unis entament des nouveaux pourparlers indirects à Genève, ce 26 février, sur le programme nucléaire iranien. Après l’arrivée au Moyen-Orient, il y a plusieurs semaines, du porte-avions le USS Abraham Lincoln, accompagné de trois destroyers équipés de missiles guidés, un deuxième porte-avions, l’USS Gerald R. Ford, est attendu. Celui-ci a notamment participé à l’opération américaine au Venezuela. L’Iran “travaille à bâtir des missiles qui pourront atteindre bientôt les États-Unis", a affirmé le président américain mardi, dans son discours de politique générale devant le Congrès. Avant d’ajouter : “Je ne permettrai jamais au principal soutien mondial du terrorisme (...) de se doter d'une arme nucléaire." Ces allégations ont aussitôt été rejetées par Téhéran.

Théophile Cossa se penche sur l’histoire de ce Français de 32 ans qui a pris le contrôle de 7 000 aspirateurs connectés à travers le monde en voulant relier son aspirateur à sa manette de PlayStation.

Marie Bonnisseau nous raconte le fabuleux destin du tram historique d’Alexandrie, en Égypte, qui va bientôt cesser de rouler.