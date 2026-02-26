recherche
"C ce soir" jeudi 26 février 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Par Jean-Marc VERDREL
Publié jeudi 26 février 2026
Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce jeudi 26 février 2026 à 22:40 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

"C ce soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique ou sociale du jour avec comme objectif d'éclairer la complexité du monde.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du jeudi 26 février 2026 :

Masculinisme  La nouvelle menace ?

Karim Rissouli reçoit en plateau :

Chloé Thibaud, journaliste.

Pierre Gault, journaliste.

Vincent Cocquebert, journaliste.

Muriel Reus, co-présidente de la Commission Stéréotypes au Haut Conseil de l'Égalité.

Basile Roze, journaliste.
Suivez nous...