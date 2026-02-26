recherche
"Bonjour ! Avec vous" vendredi 27 février 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Par Jean-Marc VERDREL
Publié jeudi 26 février 2026
"Bonjour ! Avec vous" vendredi 27 février 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Vendredi 27 février 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire vendredi 27 février 2026 :

Buvez-vous moins de vin qu'avant ?

C’est la crise les ventes sont en chute libre, alors notre ballon de rouge est-il en danger de mort ?

Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous

Une déclaration d'amour aux grands-mères

Un débat à l’occasion de la fête des grands-mères de ce week-end. Pourquoi sont elles si importantes pour nous ?

Dernière modification le jeudi, 26 février 2026 21:04
Publié dans Magazines
Suivez nous...