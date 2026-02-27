recherche
"Faites entrer l'accusé" : L'affaire Hélène Pastor à revoir sur RMC Découverte dimanche 1er mars 2026 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 27 février 2026 218
Dimanche 1er mars 2026 à 21:10, RMC Découverte rediffusera le numéro du magazine "Faites entrer l'accusé" consacré à l'affaire Hélène Pastor.

Le 6 mai 2014, Hélène Pastor, l'héritière du plus grand empire immobilier de la principauté de Monaco a été assassinée. Abattue, comme son chauffeur, à l'entrée de l'hôpital, où elle se rendait, chaque jour, au chevet de son fils.

Ce crime a fait circuler les rumeurs les plus folles. Qui d'autre que la mafia, pouvait en vouloir, à une femme qui pesait 12 milliards d'euros ?

Sur ce petit État de 2 km 2, la spéculation immobilière fait rage. La puissance des Pastor et leur proximité avec la famille Grimaldi suscitent des jalousies. Quelques concurrents évincés se seraient-ils vengés ?

À la Pj, les enquêteurs gardent la tête froide. Car le crime, les caméras de l'hôpital l'ont intégralement filmé. Après des centaines d'heures de visionnage, et l'examen de 5 millions de lignes téléphoniques, les policiers de Nice et de Marseille, vont remonter, tel un jeu de piste, tous les protagonistes de l'affaire. Une équipe de bras cassés sous l'autorité d'un un homme insoupçonnable : le propre gendre d'Hélène Pastor : Wojciech Janowski. Le consul honoraire de Pologne à Monaco a-t-il vraiment commandité cet assassinat pour sauver sa compagne d'une mère "méchante" et "tyrannique" ? Avait-il un intérêt financier à la faire disparaître ? ...

Après des aveux en garde à vue filmés, que "Faites entrer l'accusé" s'est procurés et dont l'épisode diffuse plusieurs extraits renversants, l'accusé s'est rétracté.

Au total, dix personnes ont été renvoyées devant la Cour d'Assises des Bouches-du-Rhône, en septembre 2018. Wojciech Janowski et les deux tireurs ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. En novembre 2021, la Cour d'Assises d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ce verdict.
Dernière modification le vendredi, 27 février 2026 12:35
Publié dans Magazines, Documentaires, Dimanche
Suivez nous...