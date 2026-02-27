"Enquête Exclusive" dimanche 1er mars 2026 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 1er mars 2026 à 23:10, Bernard de la Villardière présentera sur M6 un nouveau numéro inédit du magazine "Enquête Exclusive". Le document diffusé cette semaine : « Fêtes, cœurs à prendre et ours géants : bienvenue en Alaska ».

C’est l’une des régions les plus méconnues et les plus visitées des États-Unis : l’Alaska. À peine 740 000 habitants mais deux millions de touristes chaque année, le 49ème État américain est connu pour son climat glacial, ses ours géants et ses aventuriers. Il offre aujourd'hui un nouveau visage du Grand Nord. Plus festif, plus jeune, l’Alaska propose aujourd’hui un nouveau visage du Grand Nord et devient, désormais, une terre d'opportunités !

Fin février par exemple, des visiteurs du monde entier se rendent à Anchorage, la capitale, pour un festival hors du commun : le Fur Rondy ! 10 000 spectateurs assistent à une vente aux enchères déjantée de fourrures, avec course-poursuite en petite tenue dans les rues de la capitale par -30 degrés.

Susie Carter s'est donnée pour mission d'aider les hommes célibataires d'Alaska à trouver l'amour. Elle est passée du statut de femme au foyer à celui de businesswoman à la tête de la plus grande maison d'édition de l’État. À travers l’histoire incroyable de Susie, nous pourrons suivre le parcours d’un « Alaska Man » pour trouver l’amour. Et passer l’hiver au chaud !

Enfin, au sud-ouest de l’Alaska, l’île de Kodiak abrite le plus grand carnivore au monde : l'ours kodiak. Une dizaine de guides organisent des expéditions hors de prix pour découvrir le gigantesque mammifère dans des lodges tout confort.