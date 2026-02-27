Sommaire de "50' Inside" samedi 28 février 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Samedi 28 février 2026 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

Au sommaire cette semaine :

17:50 50' Inside : L'actu

À la Une • L’arrestation de l’ex-prince Andrew.

Actu • Holiday on Ice : le show le plus connu au monde.

En coulisses • Le concert des Enfoirés.

Le portrait • Rencontre avec Clémentine Célarié.

La Story • Les bonzés font du ski.



19:00 50' Inside : Le Mag



Le document • Direction Rio, à l'heure de son célèbre carnaval.

10 jours de folie avec soirées exclusives, luxe et glamour… Comment les Français profitent-ils de cet événement pour se faire une place au soleil ?