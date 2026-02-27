Sommaire de "50' Inside" samedi 28 février 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".
Au sommaire cette semaine :
17:50 50' Inside : L'actu
À la Une • L’arrestation de l’ex-prince Andrew.
Actu • Holiday on Ice : le show le plus connu au monde.
En coulisses • Le concert des Enfoirés.
Le portrait • Rencontre avec Clémentine Célarié.
La Story • Les bonzés font du ski.
19:00 50' Inside : Le Mag
Le document • Direction Rio, à l'heure de son célèbre carnaval.
10 jours de folie avec soirées exclusives, luxe et glamour… Comment les Français profitent-ils de cet événement pour se faire une place au soleil ?