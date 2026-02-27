recherche
Sommaire de "50' Inside" samedi 28 février 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Par Jean-Marc VERDREL
Publié vendredi 27 février 2026
Samedi 28 février 2026 à partir de 17:50, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

Au sommaire cette semaine :

17:50 50' Inside : L'actu

À la Une L’arrestation de l’ex-prince Andrew.

Actu Holiday on Ice : le show le plus connu au monde.

En coulisses Le concert des Enfoirés.

Le portrait Rencontre avec Clémentine Célarié.

La Story Les bonzés font du ski.

19:00 50' Inside : Le Mag

Le document  Direction Rio, à l'heure de son célèbre carnaval.

10 jours de folie avec soirées exclusives, luxe et glamour… Comment les Français profitent-ils de cet événement pour se faire une place au soleil ?

Dernière modification le vendredi, 27 février 2026 12:55
Publié dans Magazines
