"C dans l'air" vendredi 27 février 2026, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Aurélie Casse vous donne rendez-vous ce vendredi 27 février 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de "C dans l'air".

17:30 L'invité de "C dans l'air"

10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce vendredi 27 février 2026, Aurélie Casse reçoit Dominique Moïsi, géopolitologue, conseiller spécial de l’institut Montaigne

Au lendemain de l'audition par des élus du Congrès américain d'Hilary Clinton dans le cadre de l'affaire Epstein, c'est au tour de son mari, l'ex-Président Bill Clinton, d'être entendu ce vendredi devant la commission d'enquête parlementaire. L'ancienne secrétaire d'Etat américaine a dénoncé un "théâtre politique partisan". L'affaire ne cesse de créer des remous sur la scène politique intérieure, comme à l'international.

Dominique Moïsi analysera également la situation en Iran, où Donald Trump menace d'intervenir. Les négociations patinent et la démonstration de force des Etats-Unis dans le golfe Persique se poursuit, appuyée par Israël. Une pression supplémentaire sur un régime déjà fortement affaibli. La mobilisation des Iraniens se poursuit malgré la répression brutale et meurtrière des autorités.

17:45 "C dans l'air"

Aurélie Casse décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts.

Les experts invités :



Corinne Lhaik, journaliste à L’Opinion.

Anne-Charlène Bezzina, constitutionnaliste et politologue, maître de conférences en droit public - Université de Rouen et Sciences Po

Aurore Malval, grand reporter au service politique de Marianne.

Jérôme Fourquet de l'institut de sondages IFOP.

Le thème de l'émission :

Mort de Quentin Deranque : Mélenchon contre-attaque

