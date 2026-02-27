recherche
Magazines

"28 minutes" vendredi 27 février 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 27 février 2026 134
"28 minutes" vendredi 27 février 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce vendredi 27 février 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Chaque week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Ce vendredi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie des clubistes :

Sylvie Brunel, géographe et écrivaine.

Pascal Blanchard, historien.

Ania Nussbaum, journaliste, correspondante à Paris pour Bloomberg News.

Pascal Gros, dessinateur de presse.

Au sommaire de l'émission :

"L’âge d’or de l’Amérique" : Donald Trump est-il déconnecté de la réalité ?

Lors de son discours sur l'état de l'Union, Donald Trump a affirmé que “l'économie est florissante comme elle ne l'a jamais été”. Depuis le début de son second mandat, l'inflation a baissé. Pour autant, son bilan économique reste en demi-teinte, avec des hausses des prix du gaz et de l'électricité, et une croissance faible.

Cordon sanitaire anti-RN ou anti-LFI : vers un renversement du front républicain ?

À l'orée des élections municipales, et dans le sillage de la mort de Quentin Deranque, militant d'extrême droite battu à mort par des militants antifascistes, le renversement du cordon sanitaire semble se concrétiser. Jordan Bardella a appelé “à constituer un cordon sanitaire pour isoler LFI”. Aurore Bergé, ministre, le rejoint sur le principe. Au sein de la gauche, François Hollande ou Raphaël Glucksmann souhaitent une rupture claire avec LFI.

Renaud Dély reçoit Vincent Duluc, journaliste sportif qui officie depuis 1995 à L'Équipe. Ce quotidien sportif, au statut quasi-mythique, fête ses 80 ans cette année.

Charles Kushner, ambassadeur américain à Paris, a refusé de se rendre à une convocation officielle du Quai d’Orsay. Ce dernier l’accuse d’”ingérence” après qu’il ait relayé un message au sujet de la mort du militant d’extrême droite Quentin Deranque. C’est le duel de la semaine de Frédéric Says.

Le 22 février, l'équipe de hockey américaine a décroché l'or olympique. Donald Trump a convié les joueurs à le rencontrer pour célébrer leur victoire, ajoutant avec regret qu’il faut “faire venir l’équipe féminine”, qui a aussi ramené l’or. Elles ont décliné l’invitation. C’est le "point com" de Marjorie Adelson.

Enfin, ne manquez pas la une internationale sur les quatre ans de la guerre en Ukraine, les photos de la semaine sélectionnées par nos invités ainsi que "Le monde des choses" de David Castello-Lopes qui s’intéresse aux ânes.

Dernière modification le vendredi, 27 février 2026 15:31
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C à vous&quot; vendredi 27 février 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

"C à vous" vendredi 27 février 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

27 février 2026 - 15:33

Sur le même thème...

&quot;C à vous&quot; vendredi 27 février 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

"C à vous" vendredi 27 février 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

27 février 2026 - 15:33

A ne pas manquer...

&quot;Un dimanche à la campagne&quot;, les invités de Frédéric Lopez le 1er mars 2026 sur France 2

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 1er mars…

27 février 2026 - 12:58 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...