"Grands Reportages" dans les coulisses du concert des Enfoirés, samedi 28 février 2026 sur TF1

Samedi 28 février 2026 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 vous emmène dans les coulisses du concert des Enfoirés dans un document inédit réalisé par Christian Jean-Pierre.

C’est l’année de tous les records pour les Enfoirés. Avec près de 60 chanteurs, comédiens et humoristes, jamais la troupe n'a réuni autant d'artistes. Jamais un concert pour les Restos du Cœur n'a rassemblé autant de monde : plus de 100 000 fans en 7 représentations. Cerise sur le gâteau 2026, le meilleur joueur de foot de la planète : Ousmane Dembélé, ballon d'or 2025, a fait une apparition très remarquée.

En exclusivité l’équipe de Grands Reportages a pu plonger dans les coulisses, et suivre les moments de rire et de détente des Enfoirés.



Cette année restera dans les annales de la troupe avec de nouveaux « Enfoirés » prestigieux. Au premier rang desquels un certain... Ousmane Dembélé. Grand timide, le champion a enchaîné sans broncher les selfies avec toute la troupe !

Vous retrouverez aussi Marine, la gagnante de la Star Ac 2024. Elle fait ses premiers pas sur la scène des Enfoirés et pour elle cela prend un sens très particulier.

Autre nouveau venu, la grande star des réseaux sociaux aux 76 millions d’abonnés dont 26 rien que sur YouTube, Tibo InShape. Patrick Bruel en a profité pour prendre un petit cours avec ce pro du fitness avant de monter sur scène.

Vianney lui, entre deux tableaux, a fait l’école buissonnière pour aller gratter quelques notes et chanter devant des bénéficiaires des Restos.

Plongée dans les coulisses de cet événement hors norme.