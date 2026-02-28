recherche
"13h15 le samedi" avec les gardiens de l'Aiguille du Midi à Chamonix, samedi 28 février 2026 sur France 2

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 28 février 2026 169
"13h15 le samedi" avec les gardiens de l'Aiguille du Midi à Chamonix, samedi 28 février 2026 sur France 2

Au sommaire du magazine "13h15 le samedi" ce 28 février sur France 2, « Les gardiens de l'aiguille » un document qui retrace l'histoire extraordinaire et les coulisses techniques du téléphérique de l'Aiguille du Midi, à Chamonix.

C'est une prouesse d'ingénierie qui relie Chamonix à l'un des plus hauts sommets des Alpes françaises, l'aiguille du Midi : grâce à la création du téléphérique et aux gardiens qui en assurent l'entretien, la haute montagne est accessible à tous.

"13h15 le samedi" s'est plongé dans une épopée humaine et un record de dénivelé, près de 2 800 mètres en moins de vingt minutes entre Chamonix et l’aiguille du Midi, accessible grâce à l’un des téléphériques les plus vertigineux et spectaculaires au monde.

Cette aventure a débuté en 1904, avec le projet de relier la vallée de Chamonix à ce sommet des Alpes à plus de 3 800 mètres d’altitude : un défi risqué dans des conditions extrêmes. Après ces pionniers, d’autres hommes et femmes en sont désormais les gardiens : Pierre, Christian, Sam ou encore Benjamin. Pour en assurer l’entretien, ils luttent contre le givre, la neige, le vent.

Un document signé Marc de Langenhagen, Bertrand Delapierre et Alexandre Adam / Kartagen.

Suivez nous...