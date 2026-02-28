"Sept à Huit" : Mélissa Anton est l'invitée d'Audrey Crespo-Mara ce dimanche 1er mars 2026 sur TF1

Mélissa Anton sera l'invitée du « Portrait de la semaine » d'Audrey Crespo-Mara ce dimanche 1er mars 2026 à 19:30 sur TF1 dans le magazine "Sept à Huit".

Mélissa est l’arrière-petite-fille de Fernande, avec qui elle forme le duo tendre et complice « Mel & Fernande », suivi par des centaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux.



Fernande a 101 ans, Mélissa 23. Entre elles, près d’un siècle d’écart et une complicité bouleversante.

Au départ, leur relation n’avait rien d’évident. Puis Fernande est venue vivre chez son arrière-petite-fille pour éviter l’EHPAD. Ce quotidien partagé a tout changé. « C’est en la regardant vieillir que j’ai appris à vivre ».

Mélissa Anton qui publie « Mel & Fernande » chez Fayard est le Portrait de la semaine par Audrey Crespo-Mara, ce dimanche 1er mars à 19:30 sur TF1