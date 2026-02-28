recherche
Magazines

"Sept à Huit" : Mélissa Anton est l'invitée d'Audrey Crespo-Mara ce dimanche 1er mars 2026 sur TF1

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 28 février 2026 121
"Sept à Huit" : Mélissa Anton est l'invitée d'Audrey Crespo-Mara ce dimanche 1er mars 2026 sur TF1

Mélissa Anton sera l'invitée du « Portrait de la semaine » d'Audrey Crespo-Mara ce dimanche 1er mars 2026 à 19:30 sur TF1 dans le magazine "Sept à Huit".

Mélissa est l’arrière-petite-fille de Fernande, avec qui elle forme le duo tendre et complice « Mel & Fernande », suivi par des centaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux.

Fernande a 101 ans, Mélissa 23. Entre elles, près d’un siècle d’écart et une complicité bouleversante.

Au départ, leur relation n’avait rien d’évident. Puis Fernande est venue vivre chez son arrière-petite-fille pour éviter l’EHPAD. Ce quotidien partagé a tout changé.  « C’est en la regardant vieillir que j’ai appris à vivre ».

Mélissa Anton qui publie « Mel & Fernande » chez Fayard est le Portrait de la semaine par Audrey Crespo-Mara, ce dimanche 1er mars à 19:30 sur TF1 et en streaming sur TF1 INFO et TF1+.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;13h15 le samedi&quot; avec les gardiens de l'Aiguille du Midi à Chamonix, samedi 28 février 2026 sur France 2

"13h15 le samedi" avec les gardiens de l'Aiguille du Midi à Chamonix, samedi 28 février 2026 sur France 2

28 février 2026 - 10:26

Sur le même thème...

&quot;13h15 le samedi&quot; avec les gardiens de l'Aiguille du Midi à Chamonix, samedi 28 février 2026 sur France 2

"13h15 le samedi" avec les gardiens de l'Aiguille du Midi à Chamonix, samedi 28 février 2026 sur France 2

28 février 2026 - 10:26

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 28 février 2026, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

"Quelle époque !" samedi 28 février 2026, les invités reçus par Léa Sa…

27 février 2026 - 18:29 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...