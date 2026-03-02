"Ça commence aujourd'hui" lundi 2 mars 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce lundi 2 mars 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 18 ans, une grossesse... et des jumeaux !

18 ans… l’âge des premiers choix, des rêves d’avenir, des fêtes entre amis… Mais parfois, la vie décide d’accélérer le tempo. Une grossesse et une surprise de taille : ils sont deux.

Comment annoncer à ses parents qu’on attend non pas un… mais deux bébés ? Comment continuer ses études quand on devient maman avant même d’avoir quitté l’adolescence ?

Entre doutes, jugements, amour et courage, découvrez le parcours bouleversant des invitées de Faustine Bollaert qui ont vu leur vie basculer en quelques semaines.

15:05 Mariage annulé !

Les témoins de Faustine Bollaert reviennent sur un souvenir douloureux, celui de l'annulation de leur mariage.

Elles avaient tout prévu ! La décoration, les bagues, la robe de mariée, mais seulement quelques semaines avant ou après la cérémonie de leur vie l'un des deux mariés a fait machine arrière.

Que s'est-il passé pour que ce mariage soit subitement annulé ? Comment se reconstruire et croire de nouveau en l'amour après une telle désillusion ?

Après huit ans de relation, Émilie épouse l’homme qu’elle aime, mais il la quitte seulement trois mois après leur mariage sans aucune explication.

Vanessa, quant à elle, nous confie avec émotion l'annulation de son mariage trois semaines avant la cérémonie.