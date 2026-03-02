"Ça commence aujourd'hui" lundi 2 mars 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.
13:55 18 ans, une grossesse... et des jumeaux !
18 ans… l’âge des premiers choix, des rêves d’avenir, des fêtes entre amis… Mais parfois, la vie décide d’accélérer le tempo. Une grossesse et une surprise de taille : ils sont deux.
Comment annoncer à ses parents qu’on attend non pas un… mais deux bébés ? Comment continuer ses études quand on devient maman avant même d’avoir quitté l’adolescence ?
Entre doutes, jugements, amour et courage, découvrez le parcours bouleversant des invitées de Faustine Bollaert qui ont vu leur vie basculer en quelques semaines.
15:05 Mariage annulé !
Les témoins de Faustine Bollaert reviennent sur un souvenir douloureux, celui de l'annulation de leur mariage.
Elles avaient tout prévu ! La décoration, les bagues, la robe de mariée, mais seulement quelques semaines avant ou après la cérémonie de leur vie l'un des deux mariés a fait machine arrière.
Que s'est-il passé pour que ce mariage soit subitement annulé ? Comment se reconstruire et croire de nouveau en l'amour après une telle désillusion ?
Après huit ans de relation, Émilie épouse l’homme qu’elle aime, mais il la quitte seulement trois mois après leur mariage sans aucune explication.
Vanessa, quant à elle, nous confie avec émotion l'annulation de son mariage trois semaines avant la cérémonie.