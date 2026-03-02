Pour ce numéro inédit diffusé mercredi 4 mars 2026 à 21:10 sur France 3, le magazine "Des racines & des ailes" vous propose un voyage au fil de la Seine, du département de l’Aube jusqu’à son embouchure à Honfleur.

Nous découvrirons les différents visages de ce fleuve chargé d’histoire, bordé d’un exceptionnel patrimoine architectural et naturel. Ces trésors sont protégés par des acteurs engagés et passionnés.

Catherine Cornu, la première femme pilote de port, connaît tous les écueils des boucles de la Seine, en Normandie, là où le fleuve dessine de grands méandres sur près de 70 kilomètres. Elle est en première ligne pour guider les cargos vers Rouen.

À Troyes, la restauratrice des vitraux de Notre-Dame de Paris, Flavie Serrières Vincent-Petit, nous ouvre les portes de son atelier, où elle perpétue un savoir-faire millénaire. Nous assisterons à la création d’un vitrail contemporain pour l’église de La Chapelle-Saint-Luc.

À quelques kilomètres au sud de la capitale se dressent les « Affolantes », des maisons de villégiature spectaculaires édifiées pour de riches Parisiens à la fin du XIXe siècle. Cette « Riviera » sur la Seine attira les artistes et les grands noms de la littérature, comme Victor Hugo. Nous aurons le privilège de pénétrer dans la villa La Roselière, avec son confort moderne et sa splendide verrière de 7 mètres de haut.

À Paris, sur 13 kilomètres, la Seine est enjambée par trente-sept ponts. Des trésors d’art et d’ingénierie, à l’histoire parfois chaotique, comme celle du pont au Change, détruit au XVIIe siècle par un terrible incendie et rebâti plusieurs fois.

Olivier Mériel, photographe naturaliste amoureux du fleuve, travaille exclusivement à l’ancienne dans l’esprit des pionniers. Il nous partage sa quête de la lumière singulière des rives de la Seine.

Extrait vidéo

Le Pont Neuf est le plus vieux pont de Paris… et pourtant il s’appelle “neuf”. Ses 380 mascarons intriguent encore aujourd’hui. Certains racontent qu’ils représenteraient les visages des maris trompés par Henri IV…