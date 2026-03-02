"La grande librairie" mercredi 4 mars 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

Mercredi 4 mars 2026 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.

Les invités de l'émission du mercredi 4 mars 2026 :

Yasmina Khadra pour son livre « Le prieur de Bethléem » (Flammarion)

Un éditeur parisien est enlevé dans des circonstances mystérieuses. Séquestré dans un réduit, il découvre que son ravisseur lui a soumis un manuscrit qu'il a refusé. L'auteur, un moine palestinien éprouvé par la violence, tient à ce que son récit soit connu de tous et, à travers lui, la tragédie d'une terre en larmes et en sang. Yasmina Khadra déploie un texte d'une force impressionnante et empreint d'une poésie très évocatrice sur le naufrage de l'humanité d'aujourd'hui.

Joann Sfar pour son livre « Terre de sang » (Les arènes)

Joann Sfar tend l’oreille aux voix palestiniennes, arabes, bédouines, dans le tumulte d’un conflit insoutenable. Il reprend ici le flambeau du reportage dessiné et parcourt des villes fracturées sur une planète à bout de souffle. Aux massacres, aux idéologies, aux mécanismes de haine, il oppose le dialogue qui, même lorsqu’il semble impossible, reste un acte politique puissant. L’auteur s’ancre dans la BD du réel, poétique, violente, fraternelle, qui ne sauve rien, mais n’abandonne personne.

Agnès Desarthe pour son livre « Qui se ressemble » (Buchet Chastel)

Au fil du texte, la chanson Enta Omri d’Oum Kalsoum devient fil d’Ariane : une musique-mémoire pour dire l’exil, la langue, la transmission, la traduction – et ce « douanier » imaginaire qui laisse passer les mots mais retient la culture. Avec une justesse éblouissante, Agnès Desarthe signe un récit la fois intime et ample où la musique ouvre les portes du passé et éclaire la complexité d’une appartenance.

Wajdi Mouawad pour ses livres « Jusqu’au bord de son ravin » (Seuil) et « Le Serment d’Europe » (Actes Sud-Papiers)

Soixante-quinze ans après un massacre qu’elle a commis enfant, Europe accepte de témoigner. En convoquant ses trois filles, qu’elle a jadis abandonnées, elle ravive le feu d’une histoire maudite où se mêlent héritage de la violence, culpabilité et silence. La charge de l’écriture est insoutenable, irrespirable. Si “Incendies” avait marqué les esprits, “Le Serment d’Europe” va encore plus loin, dans une actualité à faire frémir le tragique théâtre du sang.

Maryse Burgot pour son livre « Loin de chez moi » (Live de Poche)

Rien ne prédestinait Maryse Burgot, fille d’agriculteurs bretons, à sillonner le monde au péril de sa vie. Les directs et les reportages de cette évadée de son milieu d'origine sont, depuis les années 1990, des rendez-vous incontournables des téléspectateurs de France 2. Avec sa voix singulière et son approche de l’information, elle s’est définitivement installée dans nos salons le soir à 20 heures. Des Balkans à l’Ukraine en passant par l’Afghanistan, l’Irak, la Syrie et le conflit israélo-palestinien, Maryse Burgot a couvert les plus grands conflits de notre époque.