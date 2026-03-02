2ème numéro de "Plein les yeux" avec Carole Rousseau et Jacques Legros sur RMC Story mercredi 4 mars 2026 (vidéo)

Mercredi 4 mars 2026, Carole Rousseau et Jacques Legros vous donnent rendez-vous à 21:10 sur RMC Story pour le 2ème numéro du magazine "Plein les yeux".

À l’heure où les réseaux sociaux regorgent d’images saisissantes, "Plein les yeux" va plus loin : l’émission ne se contente pas de les montrer. Elle retrouve les témoins et les acteurs de ces scènes marquantes, et s’appuie sur des experts pour apporter un éclairage précis, des explications et des informations inédites. Au total, plus d’une vingtaine d’histoires, émouvantes, spectaculaires ou totalement insolites, revisitées et remises en perspective.

Après le succès du premier numéro, Carole Rousseau et Jacques Legros sont de retour pour un deuxième numéro de "Plein les yeux". Toujours aussi émouvante, spectaculaire ou insolite, chaque histoire est analysée et décryptée avec précision par des experts, afin de comprendre ce qui s'est réellement passé derrière des images souvent impressionnantes.

Dans ce second numéro :

Une vingtaine d'histoires 100 % inédites, qui ont toutes en commun de se terminer positivement, malgré des situations extrêmes et des images saisissantes.

Parmi elles, une voiture qui coule dans une rivière avec ses occupants à bord, un Français qui a risqué sa vie lors d'un plongeon acrobatique depuis une hauteur vertigineuse, un grave accident de deltaplane en Suisse, ou encore un spectaculaire crash lors d'une course automobile aux États-Unis, au cours duquel un pilote a survécu après avoir effectué pas moins de quinze tonneaux à bord de son bolide.

Extrait vidéo

Sur le glacier, ce skieur a vu la neige disparaître sous ses skis et finir dans une crevasse après une chute de 3m !