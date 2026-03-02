"28 minutes" lundi 2 mars 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce lundi 2 mars 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce lundi 2 mars 2026 :



Toutes nos vies dans nos smartphones

Delphine de Vigan, romancière parmi les plus lues en France, a publié le 15 janvier un nouveau roman, “Je suis Romane Monnier”, aux éditions Gallimard. Elle y explore les traces numériques et émotionnelles que nous laissons dans nos vies via le smartphone. Le personnage de Thomas retrouve le téléphone d’une jeune inconnue qui a disparu volontairement. Il se plonge alors dans cet objet où se déploient des fragments de son intimité.

Donald Trump et Benyamin Netanyahou peuvent-ils changer le régime en Iran ?

Les États-Unis et Israël ont lancé une série d’attaques conjointes, samedi 28 février, contre la République islamique d’Iran. Au pouvoir depuis 1989, le guide suprême Ali Khamenei a été tué avec plusieurs hauts responsables militaires. L’Iran a riposté avec des frappes sur Israël, mais en attaquant aussi les pays du Golfe, qui sont les alliés arabes des États-Unis dans la région. Ce lundi 2 mars, le Hezbollah a tiré des missiles et des drones vers Israël, entraînant une riposte de l’armée israélienne sur le territoire libanais qui a fait plus de 30 morts. Après trois jours de guerre, la situation semble explosive dans la région et l’incertitude demeure sur la durée et l’issue de cette guerre. Donald Trump et Benyamin Netanyahou peuvent-ils changer le régime en Iran ?

Emmanuel Macron doit prononcer, lundi 2 mars, un discours sur la dissuasion nucléaire française depuis l’île Longue, en Bretagne : l’occasion pour Xavier Mauduit de nous raconter l’histoire de ce site, port d'attache de nos quatre sous-marins nucléaires lanceurs d'engins.

Marie Bonnisseau s’intéresse au fatbike, ce vélo électrique à pneus larges, que les Pays-Bas souhaitent bannir.