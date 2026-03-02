"C ce soir" lundi 2 mars 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Lundi 2 mars 2026 à 22:55 sur France 5, Karim Rissouli présentera un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème et invités du lundi 2 mars 2026 :

Guerre en Iran • L'embrasement jusqu'où ?

Pour en débattre, Karim Rissouli reçoit :

Farid Vahid, politologue franco-iranien.

Sepideh Farsi, cinéaste iranienne.

Tamar Sebok, correspondante du quotidien israélien Yedioth Ahronoth.

Dominique Moïsi, géopolitologue.

Yasmina Asrarguis, chercheuse associée à l’université de Princeton.