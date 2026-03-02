"Bonjour ! Avec vous" mardi 3 mars 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…
L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.
Au sommaire mardi 3 mars 2026 :
Faut-il interdire les chiens dangereux ?
Le procès du propriétaire de Curtis, qui a mordu à mort sa maîtresse il y’a 6 ans s’ouvre… mais le chien n’a toujours pas été euthanasié. Alors, faut-il interdire les chiens dangereux ?
Les stages de survie
À l’occasion du lancement de la nouvelle saison de Koh Lanta, Christophe Beaugrand va vous parler de cette incroyable mode des stages de survie ! Ces adultes qui s’amusent à jouer aux aventuriers. Alors, vous, ça vous donne des idées ?
Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous