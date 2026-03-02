"Les maternelles XXL" mardi 3 mars 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire mardi 3 mars 2026 :
- Née par don de sperme, j’ai retrouvé mon donneur
Également au sommaire :
- Léo chez la psychomotricienne
- Chutes et traumatismes : quand s’inquiéter ?
- Chiens et chats, les meilleurs amis de nos enfants
- Lactarium : donnez, donnez, donnez votre lait !
- Mon enfant a du mal à se faire des amis
- Les ruses de l’industrie du tabac pour plaire aux ados
- C’est pas juste !
- Les confidences d’une maman danseuse