"Ça commence aujourd'hui" mercredi 4 mars 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mercredi 4 mars 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

13:55 Réseaux sociaux, algorythme : quand les réseaux sociaux poussent au suicide

À l’ère du numérique, les réseaux sociaux occupent une place centrale dans le quotidien de millions de personnes. Ces plateformes promettent connexion, divertissement et visibilité. Pourtant, derrière l’écran et les flux infinis de contenus se cache une mécanique moins visible : celle des algorithmes. Conçus pour capter l’attention et maximiser le temps passé en ligne, ces systèmes analysent nos préférences, nos émotions et nos interactions pour nous proposer des contenus toujours plus engageants.

Mais que se passe-t-il lorsque ces algorithmes orientent les utilisateurs vers des contenus liés à la détresse, à l’automutilation ou au suicide ? En cherchant à maintenir l’engagement à tout prix, les réseaux sociaux peuvent enfermer certaines personnes vulnérables dans des spirales de contenus négatifs, renforçant l’isolement, la comparaison sociale et le mal-être.

15:05 Troubles alimentaires : elles se battent pour que leur bébé parvienne à manger

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau de “Ça commence aujourd’hui” des invitées qui se battent afin que leur bébé puisse s’alimenter malgré un trouble alimentaire.

Le 2e enfant d’Amandine, Alonzo, grand prématuré, a souffert de troubles de l’oralité et a été nourri par sonde. Mais le cauchemar a recommencé avec le petit dernier, Thelyo, 9 mois, qui semble souffrir d’un sévère reflux gastro-œsophagien et qui refuse toute alimentation et doit être sondé.

Le fils d’Emilie souffre de troubles de l’oralité depuis sa naissance à cause d’un reflux gastro-œsophagien qui lui a brûlé l’œsophage. Le bébé a été hospitalisé et sondé durant 45 jours, quelques mois après sa naissance. Aujourd’hui, le petit garçon commence à avoir une alimentation presque normale.

Le fils de Mélissa souffre d’un trouble de l’oralité évolué en mérycisme. Durant 2 mois, le personnel médical ne la croyait pas et pensait que le problème venait d’elle. Ce n’est qu’en se rendant aux urgences d’un autre hôpital que le cas de son fils a finalement été pris au sérieux et qu’il a pu recevoir les soins dont il avait besoin