"Arnaques !" vendredi 6 mars 2026 sur M6 avec Julien Courbet, voici les cas qui seront traités (vidéo)

"Arnaques !" vendredi 6 mars 2026 sur M6 avec Julien Courbet, voici les cas qui seront traités (vidéo)

Vendredi 6 mars 2026 à 21:10, M6 diffusera le 31ème numéro du magazine "Arnaques !" dans lequel Julien Courbet ses équipes ont mené l’enquête pour déjouer les techniques et les pièges tendus par les escrocs.

Présenté par Julien Courbet, le magazine décrypte les arnaques les plus redoutables, celles qui transforment la vie en cauchemar et coûtent parfois très cher.

Julien Courbet et ses équipes ont remonté les filières et mis à jour les pièges tendus par les escrocs. Vous découvrirez leurs techniques pour vous attirer dans les mailles de leurs filets, mais aussi les conseils avisés d’experts pour vous en prémunir.

Voici les cas qui seront traités dans ce numéro :

L’incroyable histoire d’un arnaqueur hors norme

À Escaudain dans les Hauts-de-France, des victimes racontent la même mécanique : promesses, encaissements puis pression et menaces. Un collectif affirme recenser 1 700 victimes, pour un préjudice évalué à 1,7 million d’euros. Mariages, prestations son et lumière, locations de véhicules, cautions jamais rendues : les activités changent, la méthode reste. D’anciens employés dénoncent harcèlement, salaires dérisoires et surveillance par caméras. Documents à l’appui, l’enquête révèle aussi une interdiction de gérer… contournée via des montages et des sociétés successives. Mais l’homme réserve encore bien des surprises à ses victimes…

Rénovations abandonnées, chantiers fantômes : scandale sur la Riviera

Sur la Côte d’Azur, les équipes d’Arnaques ! enquêtent sur un artisan mis en cause par plusieurs victimes pour des chantiers de rénovation laissés à l’abandon.

À Grasse, Pierrette et Yannick affirment avoir versé près de 100 000 euros pour une maison toujours inhabitable, où la famille vit "en mode camping".

À Antibes et Menton, d’autres clients racontent le même scénario : acomptes encaissés, retards puis disparition. L’enquête révèle aussi des documents d’assurance contestés, et une couverture qui aurait été résiliée pour défaut de paiement. Derrière les chiffres, des familles à bout réclament remboursement et sanctions.

Face aux questions de l'équipe d'Arnaques !, l’intéressé se dérobe. Une enquête coup de poing sur une mécanique implacable : payer, disparaître, recommencer.

Suivez nous...