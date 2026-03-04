"Enquête d'action" en immersion avec les gendarmes de l’Aveyron, vendredi 6 mars 2026 sur W9

Vendredi 6 mars 2026 à 21:25 sur W9, Marie-Ange Casalta vous proposera de revoir un numéro du magazine "Enquête d'action" : « Forcenés, drogue, disparition : les gendarmes de l’Aveyron passent à l’offensive ! ».

Entre traque de trafiquants, drames familiaux et sécurité routière, immersion au cœur d'un département sous tension. Les gendarmes sont souvent en première ligne pour assurer la sécurité de plus de 250 000 habitants…

Le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) se prépare pour une opération. Une vingtaine de gendarmes lourdement armés convergent vers le péage de Millau. Leur cible : un véhicule chargé de stupéfiants remontant d'Espagne. Repéré, le chauffeur n'hésite pas à faire marche arrière, frôle un gendarme et disparaît dans la nature. S'engage alors une traque spectaculaire !

Ce département rural, réputé calme, fait face à une délinquance en pleine mutation : +10 % de violences intrafamiliales en un an, 740 conducteurs interpellés sous l'emprise de stupéfiants et 207 accidents corporels recensés sur les routes aveyronnaises en 2023. Des chiffres qui poussent les gendarmes à agir sur tous les fronts.

La nuit, lorsque l’alcool coule à flots, la situation dégénère rapidement, notamment lors d’une fête de village. Coma éthylique, violation de domicile, bagarre... Un fêtard finira en cellule de dégrisement après plusieurs outrages. Une soirée mouvementée où il faut à tout prix éviter les débordements.

Les gendarmes sont également présents sur l'autoroute, pour traquer les chauffards. Leur arme secrète, un véhicule rapide d'intervention. L’escadron de sécurité routière enchaîne les urgences : voiture en flammes sur la chaussée, grave accident dans un ravin... De jour comme de nuit, sur les routes comme dans les villages, immersion dans le quotidien explosif des gendarmes de l’Aveyron.