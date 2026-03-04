"28 minutes" mercredi 4 mars 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mercredi 4 mars 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce mercredi 4 mars 2026 :



Dissuasion nucléaire : la France prête à ouvrir son parapluie aux Européens ?

Lundi 2 mars, Emmanuel Macron a prononcé un discours sur la base de l’île Longue qui abrite les quatre sous-marins nucléaires lanceurs d’engins. Le chef d’État a infléchi la doctrine nucléaire française en annonçant la mise en place d’une "dissuasion avancée" en collaboration avec certains pays européens, offrant ainsi la "possibilité pour les partenaires de participer aux exercices de dissuasion française".

Héloïse Fayet, chercheuse à l’Ifri, responsable du programme de recherche Dissuasion et prolifération, est l'invitée d'Élisabeth Quin.

Guerre en Iran : Donald Trump a-t-il une stratégie ?

"C’est la guerre d’Israël" : ce sont par ces mots que Tucker Carlson, l’une des voix les plus influentes de la sphère Maga, a commencé son émission consacrée à la guerre menée par Donald Trump au Moyen-Orient. Le locataire de la Maison Blanche, qui avait fait campagne en brandissant le slogan “America First”, se retrouve lâché par une partie de sa base la plus radicale qui critique ce nouvel interventionnisme américain. Lors d’un échange avec la presse dans son bureau, aux côtés de Friedrich Merz, Donald Trump a balayé les critiques, évoquant même avoir "peut-être forcé la main d'Israël". L’opposition démocrate, elle, s’inquiète d’une guerre lancée sans l’autorisation du Congrès, et sans buts clairement définis.

Pour la première fois, le squelette de Saint François d'Assise est exposé en Italie, l’occasion pour Xavier Mauduit de nous raconter son histoire.

Marie Bonnisseau revient sur une théorie qui agite les réseaux complotistes : un faux Jim Carrey aurait assisté aux César à sa place.