"C à vous" mercredi 4 mars 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 4 mars 2026 450
Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mercredi 4 mars 2026 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mercredi 4 mars 2026 dans l'émission :

18:55 C à vous

Marina Carrère d’Encausse, médecin et journaliste France 5 et France Culture, pour son documentaire « Vieillir et jouir sans entraves » sur france.tv

Assassinat d’Ali Khamenei : les coulisses de l’opération

Frédéric Encel, docteur en géopolitique et enseignant à Sciences Po Paris, auteur de « La guerre mondiale n’aura pas lieu. Les raisons géopolitiques d’espérer » (Odile Jacob).

Syndrome de l’imposteur : raz-de-marée chez les jeunes !

Céline Bracq, directrice générale d’Odoxa, pour la BD « Syndrome de l’imposteure », co-scénarisée avec Fanny Riant et Eric Giacometti, aux éditions Marabulles

20:00 C à vous, la suite

Gilles Lellouche, Laetitia Casta et Guillaume Gallienne, pour le film “Le crime du 3e étage” en salle le 11 mars.

Camille Yembe, pour son single “Je ne l’ai jamais dit à personne”.

Dernière modification le mercredi, 04 mars 2026 17:37
Publié dans Magazines
Suivez nous...